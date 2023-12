In occasione del panel al CCXP di San Paolo nel Brasile, Prime Video ha svelato il primo, epico trailer di Fallout, l’ambiziosa serie tv tratta dall’omonima saga videoludica pubblicata da Bethesda Softworks.

Il progetto è stato sviluppato da Lisa Joy e Jonathan Nolan assieme al direttore di Bethesda, Todd Howard, e al creatore del gioco Tim Cain, coinvolti a livello creativo nella serie.

Intervistato da Collider a San Paolo, Jonathan Nolan ha parlato della sua conoscenza del gioco e soprattutto del suo lavoro a stretto contatto con Howard, che ha guidato lo sviluppo di Fallout 3 e Fallout 4, tra i titoli più amati della saga. Nolan ha spiegato di aver concordato con Howard un adattamento “non rigoroso” del videogioco, ambientato sì nello stesso mondo e con le stesse regole, ma plasmato sulle esidenze di una serie tv:

La cosa entusiasmante del mio primo incontro con Todd è stata che aveva passato anni a rifiutare offerte per adattare questi giochi, in cerca di qualcuno che fosse veramente adatto e li capisse davvero. Conosceva i miei lavori e li apprezzava, e io avevo avuto la fortuna di aver giocato. Nella mia vita precedente, prima di scrivere per la televisione e di avere figli, giocavo spesso a questi videogiochi, e avevo giocato a Fallout 3. Non è un titolo che si può completare, ci ho giocato per tantissime ore, ero presissimo dal tono e dal mondo in cui è ambientato. Quindi quando ci siamo seduti per parlare, era come se ci fossimo sempre voluti incontrare, e vice versa. Mi è subito sembrato evidente, fin dall’inizio, che Todd aveva… Diciamo che di solito preferisco lavorare su opere di autori morti perché così non hanno nulla di cui lamentarsi. Todd è decisamente vivo, ma aveva la sicurezza di chi ha creato un mondo e aveva permesso ad altre persone di creare al suo interno – New Vegas è un esempio. Quindi eravamo entrambi sicuri di noi, avevamo l’esperienza secondo cui se crei un mondo abbastanza buono e valido, le persone potranno costruire al suo interno e creare collegamenti con le storie che racconti.

La serie non adatterà quindi la trama di Fallout 3 o 4, o New Vegas. Sarà una storia originale, ambientata a Los Angeles nell’inesplorato Vault 33, come spiega Nolan:

“Sapevamo fin dall’inizio che volevamo raccontare una storia originale all’interno dell’universo di Fallout. E a causa del modo in cui funzionano i giochi, dove ogni gioco è una città diversa con un diverso insieme di personaggi, con un diverso insieme di domande più profonde che vuole porre e diversi modi di giocare con il tempo, e tutti i deliziosi pezzi di narrativa speculativa che entrano in ciascuna di queste storie… Abbiamo capito che se lo avessimo fatto nel modo giusto, saremmo riusciti a inserirci perfettamente nel contesto. E penso che ce l’abbiamo fatta. Sembra un’altro episodio della saga, speriamo in senso positivo.

Fallout: i personaggi

Ella Purnell nel ruolo di “Lucy” . Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari.

. Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari. Aaron Moten nel ruolo di “Maximus” . Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi.

. Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi. Walton Goggins nel ruolo di “Il Ghoul” . Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso.

. Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso. Kyle MacLaughlin nel ruolo di “Soprintendente Hank”. Hank è il soprintendente del Vault 33 e padre di Lucy. È desideroso di cambiare il mondo in meglio.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

