Manca poco all’arrivo in streaming su Prime Video di Fallout, la serie con Geneva Robertson-Dworet come showrunner prodotta da Jonathan Nolan (anche regista dei primi tre episodi), Lisa Joy e Graham Wagner basata sull’omonima IP videoludica targata Bethesda.

Nei prossimi giorni vi proporremo le nostre interviste realizzate al cast di Fallout, ma intanto, restando in materia di attori e attrici, vi proponiamo quello che Ella Purnell (Lucy) e Aaron Moten (Maximus), hanno raccontato a Screen Rant circa i videogiochi del franchise.

I due hanno spiegato al popolare sito che i realizzatori della serie TV di Fallout non hanno forzato il cast a giocare con i videogiochi di Fallout.

Ecco le loro dichiarazioni:

Ella Purnell: In realtà non lo conoscevo, il che è un dato davvero interessante. Mi hanno detto, o forse ci hanno detto, che non dovevamo giocare ai giochi, ma se volevamo potevamo farlo. Volevo giocarli perché volevo ottenere tutto ciò che potevo da questa esperienza. E poi volevo, ovviamente, rendere giustizia al materiale originale. Ma sapevo anche che il mio personaggio era originale, non nasceva in qualche capitolo della saga. Avevo un po’ di esperienza in esperienze come questa grazie ad Arcane, per capire come attingere al materiale originale e anche come concedersi la libertà creativa di fare qualcosa che ti appartiene. Ma ho trovato che giocare con fallout, se non utile, è stato molto divertente.

Aaron Moten: Sì, mi hanno detto la stessa cosa. Ho apprezzato quantomeno poter vedere altre persone giocare. So che Ella era nella stessa situazione. Ho guardato su Twitch e YouTube giocatori che avevano investito un sacco di tempo col gioco, per vedere il mondo e per vedere come sarebbero apparse certe ambientazioni. Naturalmente, con questo incredibile team di designer dei nostri set, Howard Cummings e la sua squadra, ogni giorno era letteralmente incredibile per noi. Era tutto così dettagliato e vasto. Che esperienza ricca per un attore poter esplorare un vero parco giochi basato su quel gioco.