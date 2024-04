Ella Purnell, interprete di Lucy in Fallout, la serie Tv Prime Video basata sulla popolare IP videoludica, ha condiviso su Instagram una galleria di foto e video dal backstage della produzione per celebrare l’arrivo in streaming.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

