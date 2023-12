Questo fine settimana, al CCXP, sono finalmente emersi ulteriori dettagli sulla tanto attesa serie Fallout di Prime Video. Prima del grande panel con gli attori principali, Collider ha la possibilità di condurre un’intervista di gruppo con Walton Goggins e lo showrunner Graham Wagner per discutere della realizzazione della serie e del personaggio di Goggins. Come confermato dalle prime foto della serie, il candidato agli Emmy interpreta il Ghoul, un essere umano sopravvissuto alle bombe atomiche della Grande Guerra al di fuori dei caveau protettivi e successivamente mutato in un essere irradiato con un volto mostruoso e una maggiore longevità. Prima di queste nuove informazioni, si sapeva poco di questo personaggio, ma Goggins ha fornito al noto sito americano non pochi dettagli a riguardo.

Il Ghoul è uno dei tre personaggi principali al centro della storia, insieme a Lucy (Ella Purnell), abitante del caveau, Maximus (Aaron Moten), membro della Fratellanza d’Acciaio. Goggins ha rivelato che il viaggio del Ghoul è stato particolarmente lungo al di fuori del caveau. “Dopo la guerra nucleare, Il Ghoul è diventato un cacciatore di taglie“, ha rivelato la star. “Si aggira per il mondo da 200 anni“. L’attore ha poi spiegato che nel corso della serie verranno fornite ulteriori informazioni su questo fuorilegge:

“È spietato. Non è privo di morale; ha un suo codice morale. È pragmatico, è diabolicamente bello e ha un senso dell’umorismo malvagio, ma ha visto tutto il peggio dell’umanità. In un certo senso, è il grande osservatore di questo mondo e accompagna il pubblico in questo viaggio. È cinico, profondamente cinico su tutto ciò che ha visto, ma non è sempre stato così, giusto? Voglio dire, il Ghoul ha un nome e il suo nome era Cooper Howard. Non posso dirvi molto su di lui, ma l’abisso tra i due è enorme. Lo vedrete in un certo senso retroingegnerizzato, come il motivo per cui la sua visione del mondo è la sua visione del mondo. È un salvatore? Non è un salvatore?“.

Goggins ha inoltre parlato del processo di preparazione per interpretare questo personaggio spiegando però di non aver giocato ai videogame di Bethesda da cui lo show è principalmente tratto: “Ne avevo sentito parlare. Mio figlio, che ha 13 anni, è arrivato un po’ prima del suo tempo. È un grande fan di Bethesda, ma si è appassionato a Skyrim, The Elder Scrolls. È la sua passione. Quando abbiamo iniziato a parlare, è arrivato, si è seduto sul letto con me e mi ha detto: “Allora, vuoi scaricare Fallout e iniziare a giocarci con me?”. E io ho risposto: ‘No. No, perché non voglio essere influenzato dal gioco’“.

Un altro momento importante dell’intervista è stato quando Goggins ha svelato quali sono stati i suoi punti di riferimento per entrare meglio nei panni del Ghoul, e a quanto pare John Wayne e Clint Eastwood sono stato un punto fermo.

“Quindi, per quanto mi riguarda, il tempo che ci è voluto per entrare in questo ruolo è stato abbastanza lungo… ma guardavo un film ogni giorno. Avevo visto molti di questi film, ma quando vado a lavorare, mi piace rimanere in quella mentalità e c’è molto da rispondere riguardo a chi è ora il Ghoul e Cooper Howard. Quindi, ho guardato molti film di John Wayne, come L’uomo che uccise Liberty Valance e Rio Bravo e Ombre rosse, e tutto il materiale di Clint Eastwood con Sergio Leone… e il signor Henry Fonda in C’era una volta il West, e poi Il mucchio selvaggio, solo per citarne alcuni. Ed è come dire, ‘Oh, ok, conosco tutti questi,’ ma anche Butch Cassidy.”

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer per Kilter Films sotto il loro overall deal con Amazon. Nolan ha diretto i primi tre episodi di questa serie epica. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il cast della serie include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà). Athena Wickham di Kilter Films è anche executive producer insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Il cast include anche Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Fallout: i personaggi

Ella Purnell nel ruolo di “Lucy” . Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari.

. Lucy è un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari. Aaron Moten nel ruolo di “Maximus” . Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi.

. Un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio. Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi. Walton Goggins nel ruolo di “Il Ghoul” . Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso.

. Il Ghoul sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso. Kyle MacLaughlin nel ruolo di “Soprintendente Hank”. Hank è il soprintendente del Vault 33 e padre di Lucy. È desideroso di cambiare il mondo in meglio.

