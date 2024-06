C’è una scena in Fargo 5 in cui vediamo Roy Tillman (Jon Hamm) dirigersi dalla sua macchina a un fienile in cui in suoi uomini tengono prigioniera Dot (Juno Temple). Ad accompagnare questa scena troviamo una cover della canzone Toxic di Britney Spears.

Racconta Jeff Russo, compositore della quinta stagione della serie, della telefonata che ha ricevuto dallo showrunner Noah Hawley, che gli ha chiesto questa canzone nello specifico:

Ricevo queste telefonate da Noah. È davvero divertente. Abbiamo un ottimo rapporto di lavoro. Mi chiama e dice: “Okay, Toxic.” Io rimango in silenzio. “Uh, okay”, penso. Poi lui dice: “No no no, ascoltami. La camminata.” E ho capito esattamente a cosa si riferiva con la camminata.

A interpretare la cover è Lisa Hannigan. Dice Russo:

Abbiamo chiamato la nostra amica Lisa Hannigan, che ha una voce angelica e aveva già cantato per noi in passato. Lei ha detto: “Mandami la tua traccia.” Ho creato una traccia e gliel’ho inviata. Lei mi ha rimandato alcune idee. È stato un continuo scambio, ma l’idea è nata dal tentativo di capire come raccontare quella parte della storia senza essere troppo espliciti.

Per tutta la stagione il personaggio di Hamm cerca di rapire Dot. E nel momento in cui lo fa, racconta Russo, avrebbe potuto esserci una musica cupa. Loro hanno scelto invece di fare qualcosa di più “divertente”, qualcosa che stridesse, in pieno stile Fargo.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

