John Landgraf, a capo di FX, ha parlato della possibilità che venga realizzata la stagione 6 di Fargo, la serie creata da Noah Hawley.

Nel futuro dello show dipende infatti dal progetto della saga di Alien di cui si sta occupando lo sceneggiatore.

Landgraf ha sottolineato:

Alien è una grande rivisitazione fantasiosa di quella saga. È stato davvero divertente vedere l’approccio di Noah alla saga di Alien nel modo in cui l’ho visto lavorare su Fargo, provare a capire come decostruire da dove proviene la magia e quali sono gli ingredienti chiave, e come provare a proporre quegli ingredienti in un modo diverso senza semplicemente ripetere cose che sono state già fatte in precedenza.

Hawley ha poi parlato di Fargo sottolineando:

È stata ideata per essere una serie in corso. Per quanto riguarda quanto a lungo andrà avanti Fargo dipende dalle tempistiche perché sto sperando che Noah lavorerà a varie stagioni di Alien e sta realmente lavorandoci velocemente. Ma mi si rizzano le orecchie quando dice che è interessato a realizzare più stagioni di Fargo e penso abbia compiuto un lavoro incredibile con la quinta stagione.

Nel cast della quinta stagione, disponibile in Italia su Sky e NOW, c’erano Juno Temple nel ruolo di Dot, una donna che nasconde un passato complicato ed è in fuga da Roy Tillman, uno sceriffo interpretato da Jon Hamm. Tra gli interpreti anche Joe Keery (Stranger Things), Sam Spruell (Legend), David Rysdahl (No Exit), Lamorne Morris (New Girl), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Richa Moorjani, Lukas Gage, Jessica Pohly, Nick Gomez.

