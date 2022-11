Fate: The Winx Saga, Iginio Straffi: “Devo ancora parlare con Netflix della cancellazione della serie”

Iginio Straffi ha rivelato di non aver ancora parlato con Netflix della cancellazione di Fate: The Winx Saga dopo due stagioni.

Il creatore della serie animata Winx Club ha spiegato a Variety:

Devo ancora sentire cosa ha da dire Netflix ufficialmente. Parlerò con Netflix per capire totalmente cosa è successo.

La cancellazione, tuttavia, permetterà di avere la possibilità di girare un film live-action sulla storia dei personaggi che dovrebbe avere un budget di oltre 100 milioni di dollari e dovrebbe dare vita a una saga in stile Harry Potter o paragonabile ai progetti con al centro dei supereroi.

Straffi ha spiegato:

Abbiamo iniziato con la serie tv, che aveva un budget più accessibile ed era un po’ più facile da finanziare. Netflix credeva nel progetto e penso abbiano avuto un buon ritorno.

Il produttore ha inoltre ammesso la propria sorpresa nell’apprendere la notizia della cancellazione:

Era stato uno show di Netflix presente nella classifica dei titoli più visti in tutti i principali territori in giro per il mondo, almeno fino a quando ha debuttato il fenomeno Dahmer. Stiamo parlando di milioni di spettatori. I numeri erano un po’ più bassi rispetto alla prima stagione, ma quello è dovuto anche al fatto che la competizione era diversa da due anni fa. Da quello che abbiamo capito, ci sono state diverse conversazioni compiute da Netflix. Passavano da quelle economiche, ovviamente, considerando che la terza stagione sarebbe costata di più rispetto alle prime a causa dell’aumento dei costi dei talent, e il fatto che c’era una diminuzione nei numeri. Ma non so realmente cosa sia successo.

Secondo Straffi, inoltre, il fatto che il team di Netflix U.K. avesse avuto la responsabilità di occuparsi della seconda stagione, a differenza della prima in cui era coinvolta attivamente la Rainbox, ha avuto un impatto sulla situazione perché tenevano meno allo show.

Attualmente è in progetto inoltre una nona stagione della serie animata, prodotta da Rainbow in collaborazione con RAI Ragazzi, potenzialmente in arrivo nel 2024. I nuovi episodi proporranno un “reboot davvero importante mantenendo al tempo stesso il DNA delle Winx, e sarà scritta in uno stile che è più adatto ai giovani di questa epoca.

Fonte: Variety