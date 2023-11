In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Fear the Walking Dead ha risposto alle domande rimaste in sospeso riguardanti il destino di Alicia, interpretata da Alycia Debnam-Carey.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Madison (Kim Dickens) ha dato la caccia a Troy Otto (Daniel Sharman), che ha detto di aver assassinato la giovane, vendicandosi uccidendolo con le ossa del braccio amputato di Alicia ancora presenti nella protesi.

Troy, morente, ha dichiarato che Tracy (Antonella Rose) è in realtà la figlia di Alicia che ha preso con sé quando era una neonata dopo aver perso la figlia che avrebbe avuto se sua moglie non fosse stata uccisa mentre era incinta. Troy ha quindi chiesto a Madison di lottare per Tracy come se fosse una dei suoi figli.

Madison, dopo aver perso la fiducia nella convinzione di lottare fino all’ultimo per le persone, ha deciso di salvare la nipote piuttosto che mettere a rischio la sua vita salvando PADRE dall’orda degli zombie. Tracy ha però sparato a Madison per vendicarsi della morte del padre e la protagonista ha quindi deciso di salvare Victor Strand (Colman Domingo) e tutti gli altri sull’isola come aveva fatto in precedenza: attirando gli zombie e bruciando la struttura, con lei all’interno, per permettere alle persone di fuggire.

Troy aveva però mentito e aveva lasciato Alicia apparentemente senza vita dopo uno scontro in cui la ragazza aveva usato il braccio prostetico come arma per ferirlo. Tracy è in realtà nata dall’unione tra Serena e Troy. La ragazzina salva poi Madison.

Nell’epilogo dello show Alicia riappare in scena viva e incontra Madison, svelando che ha sentito la storia del suo sacrifico da MADRE: il gruppo di sopravvissuti di PADRE che hanno iniziato ad aiutare le persone in onore del personaggio di Kim Madison.

Madre e figlia vengono considerate morte e hanno ispirato le persone ad avere speranza e aiutarsi. Alicia, Madison e Tracy decidono quindi di andare a Los Angeles, California, dove poter aiutare chi è maggiormente in difficoltà.

Lo showrunner Ian Goldberg ha rivelato che ha sempre sognato di coinvolgere Debnam-Carey nella conclusione della serie:

Abbiamo iniziato a parlarne durante la settima stagione quando sapevamo che avremmo riportato nello show Madison. E ne stavamo già parlando con Alycia, gettando le basi per un’idea che avevamo avuto sul modo in cui sarebbero alla fine tornate insieme e si sarebbero riunite. Ed è il motivo per cui abbiamo costruito in quel modo la stagione 8, in particolare la seconda parte, affrontando la questione dell’eredità di Alicia e Madison.

Ian Goldberg ha aggiunto:

Sembrava innegabile che lo show dovesse finire con una reunion tra loro due. E siamo così tanto felici che tutto sia andato come doveva.

Dickens ha poi sottolineato:

Sembrava che dovesse essere destinata a tornare. Penso sarei stata davvero delusa se non fosse riapparsa.

Kim ha inoltre spiegato che gli showrunner avevano chiesto a lei e a Colman Domingo di fare una telefonata ad Alycia per verificare se fosse interessata a un possibile ritorno:

Per lei era davvero positivo tornare e finire la storia. Ha amato la serie. Voleva inoltre fare giustizia alla storia. Nei nostri cuori sembrava giusto. Abbiamo investito così tanto in questi personaggi e in questi show e alcuni di loro hanno fatto realmente soffrire quando sono finiti prima del previsto o di quello che avresti voluto. Siamo artisti e alle volte è davvero bello vedere fino alla fine della storia. Penso quindi che Alycia volesse tornare. So che era così.

Che ne pensate del modo in cui il finale di Fear the Walking Dead ha risposto alle domande su Alicia? Siete soddisfatti dell’epilogo della serie?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook