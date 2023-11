AMC ha annunciato la data del debutto sugli schermi di The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie dedicata alla storia di Rick e Michonne, condividendo un nuovo sneak peek: l’appuntamento per i fan è previsto per il 25 febbraio 2024.

I protagonisti sono Andrew Lincoln e Danai Gurira e la prima stagione dello show è composta da sei episodi.

Nello sneak peek l’interprete di Rick Grimes spiega che le persone gli chiedono sempre dove è finito il suo personaggio, uscito di scena nella stagione 9 di The Walking Dead a bordo di un elicottero della CRM. La nuova serie offrirà quindi delle risposte ai tanti quesiti rimasti in sospeso. Danai ha invece spiegato che i due personaggi, insieme, sono davvero potenti e si tratta di un amore folle.

Nello show debutterà inoltre il personaggio del Generale Maggiore Bealde interpretato da Terry O’Quinn, che appare nel nuovo filmato condiviso online ed è uno dei leader di CRM. Tra le presenze nella serie anche quelle di Andrew Bachelor e Brenda Wool, che hanno il ruolo di Bailey e Aiden, i sopravvissuti che avevano chiesto aiuto a Michonne, incontrata dopo aver lasciato la sua comunità in cerca di Rick.

Nel cast, inoltre, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Che ne pensate della data e dello sneak peek di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fonte: ComicBook