Fear the Walking Dead si concluderà con gli episodi della stagione 8 e nel nuovo trailer Morgan, interpretato da Lennie James, fa un riferimento a Rick Grimes, il protagonista della serie originale.

Lo spinoff ritornerà a King County, Georgia, dove la storia del personaggio era iniziata.

Il co-showrunner Ian Goldberg ha spiegato durante il panel che si è svolto alla WonderCon:

Abbiamo parlato delle conclusioni, e abbiamo parlato degli inizi. Tutto riguarda i personaggi che compiono questo percorso: da dove hanno iniziato e dove sono finiti?

La serie ha infatti compiuto un salto temporale di sette anni, portando Fear the Walking Dead a 12 anni dopo gli eventi che hanno stravolto il loro mondo. I protagonisti, secondo Goldberg, continuano però ad affrontare “cose con cui sono alle prese fin dall’inizio del loro percorso nello show”.

Il co-showrunner ha quindi aggiunto:

Lo vedete un po’ nel trailer con Morgan e quel cartello di King County, e sta tenendo in mano la pistola che gli ha dato Rick. Si tratta della chiusura del cerchio per tutti i nostri personaggi ed è come vedremo fino a dove si sono spinti quando devono affrontare molti fantasmi e le cicatrici legate al loro passato che emergono nella loro mente in modi diversi.

Il trailer dell’ottava stagione termina con Morgan, Grace (Karen David) e Mo (Zoey Merchant), la bambina di otto anni che hanno adottato, che si ritrovano a King County, Georgia, il quartiere dove Morgan ha incontrato Rick Grimes 12 anni prima. Nel video si sente Grace che dice a Morgan “Rick ti ha dato questa pistola per un motivo. Usala”. Il personaggio di James, inoltre, dichiara: “Voglio dirti qualcosa che un amico mi ha detto una volta. Mi ha detto che puoi nasconderti, ma non puoi fuggire. Aveva ragione. L’unica cosa che importa ora sono le persone che hai ancora accanto a te. Non fare quello che ho fatto io. Non fuggire”.

In precedenza gli spettatori avevano visto Morgan mentre si era esiliato nella discarica vicino ad Alexandria, rifiutandosi di tornare nella comunità dopo la guerra con i Salvatori. Rick gli spiega l’importanza che ha avuto nella sua vita e lo invita a non sprecare quello che gli resta della sua vita, essendo ancora vivo e avendo avuto un ruolo importante nella sopravvivenza di molte persone. Rick ribadisce che troverà un modo per tornare se stesso e riunirsi con le persone, essendo una parte significativa del mondo in cui vivono. Morgan decide di andare in Texas, ma Rick ribadisce che può nascondersi, ma non fuggire.

