Netflix ha pubblicato la lista di tutti i film e le serie tv koreane in arrivo nel catalogo durante il 2024.

Oltre al già annunciato Squid Game 2, sarà un anno molto ricco per le produzioni koreane, che rappresentano ormai uno dei mercati più floridi della piattaforma, con un incremento attivo delle produzioni negli ultimi 4 anni.

Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey dà vita all’amato manga di Hitoshi Iwaaki in un’ambientazione e una storia completamente nuove: la Korea. Le forme di vita parassitarie che vivono a spese di ospiti umani lottano per accrescere il proprio potere e sconvolgere la società. Un gruppo di umani dichiara guerra al male crescente. In arrivo prossimamente.

Uprising

Diretto da San Man Kim e scritto da Shin Chul, era precedentemente stato annunciato come War and Revolt ed è previsto per il quarto trimestre del 2024. È presentato come un viaggio avvincente attraverso le vite di due amici d’infanzia diventati avversari. Nel cast ci sono Gang Dong-won, Park Jeong-min, Cha Seung-won, Kim Shin-rock, Jin Sun-kyu e Jung Sung-ill. Park Chan-wook (Oldboy) co-scriverà e co-produrrà.

Physical: 100 Stagione 2

La stagione 2, intitolata Underground, sarà presentata in anteprima su Netflix nel primo trimestre dell’anno con 100 nuovi concorrenti in lotta per il primo premio.

La prima stagione è diventata la prima serie coreana senza copione a classificarsi al primo posto nella top 10 globale di Netflix per le serie non inglesi e anche nelle prime 10 top in 82 paesi, accumulando più di 192 milioni di ore di visualizzazione in sei settimane.

A Killer Paradox

La serie tv debutterà il 9 febbraio, con Choi Woo-shik (Train to Busan, Parasite), Son Suk-ku (D.P., Roundup) e Lee Hee-jun (The Man Standing Next). È basato su un popolare webtoon scritto e illustrato da Kkomabi, che racconta la storia di uno studente universitario che commette accidentalmente il suo primo omicidio e scopre di avere un dono soprannaturale.

My Name is Loh Kiwan

La serie tv debutterà il 1 marzo. Segue il viaggio del disertore nordcoreano Kiwan mentre da rifugiato in Belgio incontra Marie, una cittadina belga ed ex tiratrice coreana.

Altri titoli del primo trimestre 2024 includono il dramma familiare Queen of Tears e la commedia poliziesca Chicken Nugget.

Resident Playbook

È una serie spin-off di Hospital Playlist, che racconta le storie dei medici specializzandi del Jongno Yulje Medical Center. Lo spin-off sarà interpretato da Go Youn-jung, insieme a Shin Si-a e Kang You-seok.

Gyeongseong Creature, stagione 2

La seconda metà dell’anno vedrà l’uscita della seconda stagione di Gyeongseong Creature, con i suoi popolarissimi protagonisti Park Seo-jun e Han So-hee. Mentre la prima stagione era ambientata nel 1945, la seconda è ambientata nell’attuale Seul. La serie è diretta da Chung Dong-yoon, che ha vinto il premio per il miglior film drammatico televisivo per la Hot Stove League di SBS ai Baeksang Arts Awards coreani nel 2020.

The Great Flood

Dopo essere apparso negli originali Netflix Squid Game e Money Heist: Korea, Park Hae-soo tornerà nuovamente in The Great Flood, un film catastrofico di fantascienza che segue una lotta disperata per salvare un bambino da un appartamento allagato dopo una grande alluvione che ha innondato il pianeta. Park reciterà al fianco di Kim Da-mi (The Witch: Part 1, Itaewon Class), che interpreta Anna, una ricercatrice che fa esperimenti sull’intelligenza artificiale che lotta per sopravvivere all’alluvione.

Altri titoli importanti che torneranno per le stagioni successive nell’ultimo trimestre del 2024 includono la serie di incontri Single’s Inferno (quarta stagione), la serie tv Zombieverse (seconda stagione) e il thriller Hellbound (seconda stagione).

