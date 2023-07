In occasione della stagione 2 di Fondazione, David Goyer ha svelato l’influenza di Christopher Nolan sul suo lavoro.

In una recente intervista Goyer ha svelato che l oshow proviene in parte dalla sua natura, e in parte è una filosofia cinematografica influenzata dal lavorare con Christopher Nolan su progetti come la trilogia di Batman:

Beh, numero uno, sono solo un bastian contrario. Se la maggior parte delle persone va da questa parte, per mia natura andrò nella direzione opposta. Non usiamo Volume o qualcosa del genere nel nostro show, direi che almeno metà dello show che filmiamo in location reali, in luoghi remoti. Parte di questo è solo la mia filosofia cinematografica. Ho fatto molte cose con Chris Nolan. Questa è la sua filosofia e gli piace fare il più possibile davanti alla telecamera.

Credo che nulla possa sostituire quel senso di realtà, quella granulosità nata dall’essere davvero lì, che sia la luce, sia l’aria quando siamo alle Isole Canarie, sia il freddo in Islanda. Amo la bellezza naturale e penso che abbiamo sempre girato in più paesi perché gran parte del nostro show si svolge in mondi diversi e penso solo che sia ciò che distingue il nostro spettacolo da tanti di questi altri spettacoli che sono realizzati in gran parte in un ambiente virtuale. Sono completamente impegnato a realizzare lo spettacolo in questo modo. È più difficile, ma penso che i risultati parlino da soli.

La seconda stagione di Fondazione, la serie creata da David S. Goyer e basata sulla pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov, vede nel cast Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell e Leah Harvey. Nel cast ritroviamo Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann, oltre a nuovi personaggi tra cui Isabella Laughland (Fratello Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Regina Sareth di Cloud Dominion), Holt McCallany (Direttore Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond), Nimrat Kaur (Yanna Seldon), Ben Daniels (Bel Riose) e Dimitri Leonidas (Hober Mallow).

La seconda stagione in 10 episodi ha debuttato con il primo episodio il 14 luglio su Apple TV+, seguito da nuovi episodi settimanali ogni venerdì, fino al 15 settembre.

