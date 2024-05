Durante un panel organizzato da Variety, Ronald D. Moore, produttore esecutivo di For All Mankind, ha raccontato come è nata l’idea per la serie disponibile su AppleTv+. Da bambino sperava che il programma spaziale Apollo fosse ampliato per poter andare sulla Luna. Ma la corsa allo spazio con l’Unione Sovietica si è spenta dopo che gli Stati Uniti sono arrivati per primi sulla Luna nel 1969. For All Mankind è stata dunque un’occasione per esplorare il futuro, in cui l’esplorazione spaziale ha continuato ad espandersi, a partire dalla domanda “Cosa sarebbe successo se i Sovietici fossero arrivati per primi?“. Racconta Moore:

Ho pensato che questa fosse un’opportunità per giocare su questo aspetto: vediamo il futuro e facciamo uno show che parla di come le cose possono essere migliori. Non è solo una serie che dice: “Ecco come il passato avrebbe potuto essere migliore, e avremmo potuto fare tutte queste altre cose”. Implicitamente, stiamo anche dicendo che possiamo ancora fare queste cose oggi… Possiamo ancora raggiungere le stelle in modo letterale e figurato e possiamo ancora creare un mondo migliore per tutti noi.

Nello sviluppo della prima stagione, è stato importante in particolare l’osservazione dei sogni perduti della NASA. “Abbiamo esaminato i piani della NASA e ci siamo resi conto che il loro piano non era solo quello di andare sulla Luna e poi fermarsi”, ha aggiunto il co-showrunner Ben Nedivi. “Il loro piano era di continuare ad andare avanti”.

Al panel era presente Maril Davis, produttrice esecutiva di Outlander, di cui è in fase di realizzazione lo spin-off Blood of My Blood. La nuova serie si allontanerà dai romanzi di Diana Gabaldon, ma l’autrice figura comunque come consulente e produttrice:

Abbiamo il suo contributo. Non faremmo mai qualcosa che non le piace. È molto onesta sulle cose. Osserva i giornalieri e il montaggio e ci dà sicuramente dei suggerimenti. Ma è stata incredibilmente favorevole a quello che abbiamo fatto.

