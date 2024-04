Franklin, serie con protagonista Michael Douglas nei panni del protagonista, è disponibile su Apple TV+. La serie, basata sul libro di Stacy Schiff A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, racconta il viaggio di Benjamin Franklin in Francia nel 1776 per convincere il re a sovvenzionare la lotta per l’indipendenza americana.

Il regista Tim Van Patten racconta come è stato girare in Europa:

È stata un’esperienza così bella, ma fisicamente impegnativa.

Sono state infatti utilizzate carrozze, quasi 500 comparse completamente truccate, acconciate e vestite ogni giorno per sette settimane.

Ogni giorno era una magia.

Noah Jupe, che nella serie interpreta il nipote del protagonista, racconta come è stato girare insieme a Michael Douglas:

Porta davvero passione e perseveranza al suo lavoro, scherza e ricorda i nomi delle persone… ed è pazzesco perché ricordare i nomi è una cosa semplice, ma la gente semplicemente non lo fa.

Interviene il regista:

Ogni volta che presentavamo un nuovo membro del cast in una scena, alla fine della giornata, Michael diceva: “Ci sono attori che fanno schifo? Ogni singola persona che si presenta davanti a me… è migliore della precedente!”

Conclude Douglas dicendo cosa lo ha spinto ad accettare la parte:

Era semplicemente un uomo straordinario, un grande scrittore, editore, stampatore e lettore vorace che aveva una carriera straordinaria a 70 anni. Nel 1776, non posso immaginare com’era in quel periodo, ma sicuramente più vecchio di Joe Biden… molto più vecchio di Joe Biden. Ma ora sono all’età in cui ho una regola assoluta. E quella regola è che non lavoro con idioti. La vita è troppo breve.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Seguici anche su TikTok!

FONTE: Variety

I film e le serie imperdibili