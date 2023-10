Il revival di Frasier ha debuttato su Paramount+ ed è poi arrivato sugli schermi di CBS, dove ha raggiunto dei dati positivi arrivando a quota 2,23 milioni di visualizzazioni durante la première dei primi due episodi.

Lo show in cui Kelsey Grammer riprende la parte di Frasier Crane è arrivato, nella serata di martedì, a quota 2,11 milioni di spettatori, con un rating di 0.19. La seconda puntata, la cui messa in onda ha preso il via alle 22, è arrivata a 2,35 milioni di spettatori e a un rating di 0.21.

I prossimi episodi della prima stagione, composta da 10 capitoli della storia, saranno invece disponibili solo in streaming su Paramount+.

La piattaforma di streaming ha dichiarato che il ritorno di Frasier ha ottenuto il miglior debutto di una comedy originale per quanto riguarda gli utenti raggiunti e il numero di abbonati che hanno visionato gli episodi sui mercati internazionali.

Il progetto seguirà Frasier Crane, interpretato nuovamente da Kelsey Grammer, nel suo nuovo capitolo della sua vita mentre ritorna a Boston con nuove sfide da affrontare, nuovi rapporti da formare e un vecchio sogno o due da realizzare finalmente.

Nel cast ci saranno poi Jack Cutmore-Scott nella parte del figlio del protagonista, Freddy, Nicholas Lyndhurst che sarà Alan, Toks Olagundoye nella parte di Olivia, Jess Salgueiro nei panni di Eve, e Anders Keith nella parte di David, nipote di Frasier.

Bebe Neuwirth sarà invece una guest star in una puntata, interpretando nuovamente la dottoressa Lilith Sternin.

Grammer è coinvolto anche come produttore, mentre Chris Harris e Joe Cristalli saranno autori e produttori.

Fonte: The Wrap



