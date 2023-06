Kelsey Grammer ha rivelato qualche dettaglio del ritorno di Fraser sugli schermi sostenendo che il nuovo capitolo della storia potrebbe persino essere più divertente rispetto al passato.

Nel progetto torneranno Peri Gilpin e Bebe Neuwirth, ma solo in occasione di alcuni cameo, mentre i ruoli dei protagonisti del revival sono stati affidati a interpreti al loro esordio nel mondo di Frasier.

L’attore ha dichiarato a The Independent:

All’inizio scegli queste persone, non le hai mai viste prima. E, circa a metà del secondo show, ho pensato: ‘Dannazione. Lo sta facendo realmente: è come il figlio di Frasier. Wow’. Quindi penso sarà una scoperta grandiosa per gli spettatori. Ci sono alcune nuove persone nello show di cui ci si può realmente innamorare e si potrebbe quasi dire che potrebbe essere persino più divertente.