Durante un’intervista con Deadline, Kelsey Grammer ha parlato di Frasier e della possibilità di tornare al Cin cin, il bar dell’omonima serie andata in onda tra il 1982 e il 1993 per 11 stagioni e 270 episodi.

L’attore ha escluso tale possibilità:

Non credo che gli sceneggiatori di Cin cin vogliano un ritorno in quel bar, è meglio lasciarlo lì dov’è. È un monumento nella storia della televisione. Se c’è la possibilità di rivedere qualcuno dei vecchi tempi di quel bar? Forse. Ho scherzato un po’ di tempo fa sull’idea di realizzare una stagione natalizia l’anno prossimo, il Natale del Cin Cin passato. Frasier potrebbe rivivere delle scene del passato, magari prima di commettere degli errori. Cosa potrebbe fare per sistemare le cose? [Ride] Non so, ma l’idea sarebbe veramente divertente. E non servirebbe far apparire il cast originale, basterebbero vecchie clip. Ma vedremo, adoro lavorare con Ted [Danson], perciò mi piacerebbe fare qualcosa con lui. Non ci siamo ancora schiariti le idee.