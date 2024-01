Un fan ha scoperto a sorpresa un legame tra Friends e il film Mamma, ho perso l’aereo, confermato dall’art director che ha lavorato alla serie cult.

Su Instagram un video pubblicato da Scott Westwood, diventato virale molto rapidamente, mostrava come la casa di Chandler e Monica sembrasse la stessa in cui viveva la famiglia McAllister nel celebre film con Macaulay Culkin. Nel filmato si mostravano infatti dei dettagli legati all’edificio, situato di fronte all’abitazione, che si potevano vedere dalle finestre, compiendo un confronto tra le scene del film e quelle tratte dal quattordicesimo episodio della stagione 10 di Friends in cui Chandler (Matthew Perry) e Monica (Courteney Cox) mostrano gli spazi a Joey (Matt LeBlanc).

Daren Janes, art director di Friends, ha commentato il post confermando l’ipotesi del fan:

Questo è esilarante. Mi avete scoperto. Ero l’art director di Friends e la casa era un set. Gli attori entravano dalla porta principale, quindi vedevamo l’esterno. Abbiamo usato lo sfondo realizzato da una società chiamata Pacific Studios, e che era stato realizzato per Mamma, ho perso l’aereo, perché aveva l’aspetto migliore quando lo si vedeva attraverso la porta e le finestre. Grande occhio per i dettagli, amico mio!!!!

La serie Friends è ambientata a New York e Monica e Chandler si trasferiscono poi in periferia per crescere i figli in un’area più tranquilla rispetto a quella di Manhattan, dove hanno vissuto per anni in appartamenti situati uno di fronte all’altro. Mamma, ho perso l’aereo è invece ambientato nell’area di Chicago, ma per il film è stata utilizzata una casa situata in una cittadina dell’Illinois chiamata Winnetka.

Che ne pensate del legame tra Friends e Mamma, ho perso l’aereo?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

