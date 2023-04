Jennifer Grey ha svelato il motivo per cui non è ritornata nella serie Friends dopo essere apparsa nella prima stagione.

L’attrice aveva la parte di Mindy, l’ex migliore amica di Rachel che aveva una relazione con il fidanzato della protagonista, Barry. Quando Barry e Rachel si incontrano, i due provano a dare una nuova chance al loro legame, ma ora l’uomo è fidanzato con Mindy. Le due decidono quindi di allearsi contro di lui dopo averne scoperto i tradimenti.

L’attrice, intervistata da Media Village, ha ricordato:

Ero una fan dello show e ho ricevuto una telefonata in cui mi si chiedeva di recitare. Poi, quando l’ho fatto, ho avuto una tale ansia perché continuavano a cambiare lo script. Essere una guest star è davvero difficile perché non fai parte del progetto e stai realmente cercando di capire tutto. Stavano cercando di capire chi era il personaggio, che tipo di scena mostrare, e cambiava, cambiava e cambiava continuamente. Ha reso tutto così tanto una fonte di ansia che non sono quasi riuscita a girare la scena.