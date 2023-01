Ron Howard, dopo aver portato sul piccolo schermo il mondo di Willow, ha ammesso che sarebbe interessante realizzare una serie tratta da Fuoco assassino, film che ha girato nel 1991.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il regista ha spiegato:

Fuoco assassino sarebbe davvero buono. Sarebbe divertente. Si potrebbe ottenere la portata e l’intensità che avevamo per realizzarlo tutto in camera, ora in modo efficiente e in sicurezza.