Willow: Behind the Magic, il trailer del documentario sulla realizzazione della serie

Disney+ ha condiviso il trailer di Willow: Behind the Magic, il documentario sulla realizzazione della serie sequel del film cult.

Come accaduto con le serie Marvel e i progetti di Star Wars, in streaming dal 25 gennaio sarà possibile scoprire curiosità, aneddoti e nuovi dettagli del lavoro compiuto sul set.

Per ora Willow non ha ancora ottenuto ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione, ma lo showrunner Jonathan Kasdan ha più volte parlato dei progetti per il futuro della storia e dei protagonisti. Che ne pensate? Guarderete Willow: Behind the Magic?

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Fonte: Disney+