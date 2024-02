David Benioff e Dan Weiss, creatori della serie, hanno svelato che era stata fatta la richiesta di realizzare una versione di Game of Thrones che potesse essere vista nel migliore dei modi in verticale sui cellulari.

I due produttori e showrunner, in un articolo di The Wall Street Journal, hanno rivelato molti retroscena su quanto accaduto durante la produzione del progetto tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

Tra i dettagli si spiega:

Benioff e Weiss, che sono amici fin dai tempi della scuola, non erano particolarmente felici sui proprietari di HBO, AT&T, i cui executive hanno chiesto una volta se si potesse girare Game of Thrones in verticale in modo da adattarsi agli schermi del telefono. La società aveva inoltre discusso apertamente l’idea di piccoli mini-episodi della serie.