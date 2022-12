La divisione britannica di Sky ha ricevuto un richiamo da Ofcom con richiesta di censurare le repliche pomeridiane di Game of Thrones per le troppe parolacce.

A causa di un errore di sistema, lo scorso agosto un episodio di Game of Thrones è andato in onda senza la possibilità di inserire il pin per il parent control. L’episodio di Game of Thrones è stato censurato circa 40 minuti dopo l’inizio, quando era ormai troppo tardi.

Le emittenti del Regno Unito sono autorizzate a mandare in onda programmi con parolacce prima delle 21:00 solo se sono protette da password.

Ofcom ha riconosciuto la presenza del guasto tecnico da parte di Sky e ha messo in atto delle contromisure per impedire che il disguido avvenga nuovamente.

In risposta, Sky ha dichiarato di accettare completamente che i contenuti forti non dovrebbero essere trasmessi senza la protezione PIN obbligatoria, scusandosi coi minori che hanno visualizzato la puntata senza censure.

Game of Thrones è stato a lungo considerato uno degli spettacoli più violenti e ricchi di parolacce in TV.

