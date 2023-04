In onda su Sky Cinema

Il Trono di Spade - Game of Thrones

Nella giornata di oggi si celebre il dodicesimo anniversario di Game of Thrones, IMDb ha pubblicato la classifica degli episodi preferiti dai fan.

A vincere la classifica l’episodio 9 della stagione 3 “The Rains of Castamere”, e al secondo posto il nono della stagione 6, “Battle of the Bastards”. Potete vedere la classifica intera qui sotto:

Vi ricordiamo che la scorsa settimana è stata annunciata una serie basata su Il cavaliere dei sette regni, il libro di George R.R. Martin che raccoglie le novelle incentrate sul Cavaliere Errante Ser Duncan e del suo sgudiero Egg, ovvero il futuro Aegon V Targaryen (Tales of Dundk and Egg). La storia è ambientata novant’anni prima delle vicende di Game of Thrones.

