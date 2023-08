Conleth Hill, interprete di Varys, è tornato a parlare della stagione finale di Game of Thrones spiegando il motivo della sua frustrazione.

In un’intervista rilasciata a The Times, l’attore ha infatti spiegato che non ha apprezzato i cambiamenti compiuti sul suo personaggio nello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

L’interprete di Lord Varys ha dichiarato:

Ho pensato di aver fatto qualcosa di sbagliato. Fino alle ultime due stagioni non avevo alcuna lamentela.

Conleth ha spiegato:

Mi sono semplicemente sentito frustrato nelle ultime due stagioni perché Varys non era il personaggio che sapeva tutto come era stato in passato. Penso che gli sceneggiatori volessero fare una cosa per finirla e i responsabili di HBO ne volessero un’altra. Ho pensato che l’ultima stagione sia stata un po’ affrettata.

Hill ha concluso:

Ero inconsolabile, ma ora mi va bene.

Che ne pensate del personaggio di Varys, affidato a Conleth Hill, nelle ultime stagioni di Game of Thrones? Ha ragione il suo interprete?

Fonte: The Times