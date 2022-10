Maisie Williams è tornata a parlare del finale di Game of Thrones, ammettendo che non è stato all’altezza delle prime stagioni.

L’interprete di Arya ha affrontato la questione durante una diretta su Twitch con il fratello, James, svelando che ha avuto l’occasione di rivedere la serie.

Maisie ha dichiarato:

La serie è caduta alla fine. In un certo senso è saltata. Per molto tempo non sono mai riuscita ad avvicinarmi alla questione da una prospettiva esterna. Quindi non ho mai potuto dirlo e capirlo realmente. Per la prima volta mi fa sentire bene esserne orgogliosa. Sono stati 10 anni della mia vita.