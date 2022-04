Fin dalla fine dii fan si sono chiesti se in futuro verrà realizzato unodedicato alle avventure di, interpretata daNell’epilogo dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin si vede infatti la giovane partire per andare alla scoperta di luoghi inesplorati via mare.

Maisie ha ora parlato della possibilità di un suo ritorno nell’universo della serie dichiarando:

Non dirò che non accadrà mai, ma non dirò nemmeno qualcosa che tutti possano usare per pensare… ‘Lo spinoff! Verrà realizzato!’. Perché non è così.

L’interprete di Arya ha ammesso:

Deve essere al momento giusto e con le persone giuste… Deve essere giusto nel contesto degli altri spinoff e dell’universo di Game of Thrones. Deve accadere nel momento giusto per me.

Maisie ha poi spiegato il motivo per cui non le manca la serie:

Posso dire che non mi manca nulla? Non penso sia salutare sentirne la mancanza perché l’ho amato. Ci ripenso con affetto e con un tale orgoglio. Ma perché dovrei farmi diventare triste pensando alla cosa più grandiosa che mi sia mai successa? Non voglio associarla a un sentimento di dolore.

