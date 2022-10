Ben Schwartz, attore e doppiatore, sta recuperando una delle sue grandi lacune, vedendo tutte le stagioni di Game of Thrones, ed è arrivato alla morte di Oberyn Martell interpretato da Pedro Pascal.

Il doppiatore di Sonic ha contratto il COVID e durante la sua reclusione sta vedendo per la prima volta tutte le stagioni di Game of Thrones. L’attore è arrivato alla stagione con Pedro Pascal e alla relativa sconfitta di Oberyn per le mani della Montagna.

Ben si è depresso e ha provato a chiamare Pedro Pascal, senza apparenti risultati. Proprio Pascal è intervenuto su Twitter avvisando il pubblico di essere stato al telefono con Schwartz consolandolo. Potete vedere gli ultimi tweet qui sotto:

Nobody worry we just got off the phone — Pedro Pascal he/him (@PedroPascal1) October 5, 2022

Tutte le stagioni di Game of Thrones sono disponibili su Now.

Fonte: Comic Book