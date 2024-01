In onda su Sky Cinema

Il Trono di Spade - Game of Thrones

Gli showrunner di Game of Thrones hanno svelato di avere un rimpianto legato alla prima stagione della serie e a un personaggio inaspettato.

David Benioff e Dan Weiss hanno infatti rivelato, in un’intervista a The Hollywood Reporter, che avrebbero voluto espandere maggiormente la storia di Mord, il carceriere.

Il personaggio appare nella prima stagione ed è il carceriere che tormenta Tyrion Lannister (Peter Dinklage) quando si trova a Nido dell’Aquila. Mord è interpretato da Ciaran Bermingham e viene ritratto come un uomo che segue in modo leale e obbediente gli ordini della famiglia Arryn. Tyrion gli promette poi dell’oro se lo aiuterà a evadere ed è esattamente quello che fa prima di andarsene, ricordando che un Lannister paga sempre i suoi debiti.

Mord non viene mai più mostrato, tuttavia gli showrunner avevano pensato a una sua apparizione nelle puntate successive.

Weiss ha sottolineato:

Si è trattato di un errore non coinvolgere di nuovo Mord il carceriere. Abbiamo sempre parlato della possibilità di farlo.

Benioff ha aggiunto che avevano una scena adatta, ambientata in una taverna. Dan ha ricordato:

Era Brienne o il Mastino? Ma ci siamo resi troppo tardi che Mord avrebbe potuto essere il proprietario della taverna. Avremmo potuto avere quell’attore sullo sfondo, comportandosi esattamente come era accaduto quando era un carceriere, solo che ora è il proprietario di una piccola attività. Era semplicemente un’idea ovvia e banale che ci è venuta troppo tardi.

Che ne pensate del rimpianto degli showrunner di Game of Thrones? Avreste voluto vedere la scena?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla saga nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter