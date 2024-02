Qualche giorno fa, il boss della HBO Casey Bloys ha parlato della seconda stagione di House of the Dragon e di potenziali altri spin-off di Game of Thrones spiegando che “Ci sono molti altri progetti in fase di sviluppo, ma non ho nulla da annunciare a breve”.

Sono trascorse poco più di due settimane da quando ha rilasciato questa dichiarazione ed ecco che, dall’Hollywood Reporter, arriva una notizia esclusiva collegata proprio a questo argomento: HBO ha incaricato Mattson Tomlin, sceneggiatore non accreditato di The Batman e autore ufficiale dello script del secondo capitolo delle avventure dell’Uomo Pipistrello della DC che verrà nuovamente diretto da Matt Reeves, di sviluppare uno spin-off di Game of Thrones che, nella timeline della saga, sarà ambientato anche prima di House of the Dragon.

Questa nuova serie racconterà la brutale e sanguinosa conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen.

Come riporta Il trono di Spade Wiki:

Re Aegon Targaryen, noto anche come Aegon il Conquistatore e Aegon il Drago, è il primo re del Continente Occidentale, fondatore della dinastia regnante dei Targaryen, e conquistatore dei Sette Regni con i suoi tre grandi draghi Balerion, Vhagar e Meraxes. Era sposato con entrambe le sue sorelle, Visenya e Rhaenys Targaryen. Durante la conquista, il suo titolo provvisorio fu “Re di tutta Westeros e Scudo del Suo Popolo”.

La storia della serie seguirà pertanto l’invasore Aegon Targaryen, che riuscì a conquistatare il continente di Westeros con le sue sorelle-spose, Rhaenys e Visenya, e i loro draghi. Aegon riuscì a unificare con successo sei dei Sette Regni in soli due anni, con solamente Dorne in grado di resistere con successo.

Mattson Tomlin è un nome particolarmente richiesto a Hollywood ora come ora. In aggiunta a The Batman 2, si occuperà anche dell’adattamento cinematografico del film di BRZRKR, il fumetto di Keanu Reeves, e curerà anche la serie animata di Terminator in arrivo su Netflix.

Se questa nuova serie prequel di game of Thrones entrerà effettivamente in produzione, gli spin-off della saga diventeranno tre: in aggiunta alla già avviata House of the Dragon, di cui è in arrivo la seconda stagione questa estate, nel corso del 2024 dovrebbero partire anche le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basato sui racconti con protagonisti i personaggi di Dunk ed Egg.

FONTE: The Hollywood Reporter