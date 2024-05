Max ha svelato che la serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il prossimo spinoff di Game of Thrones, arriverà sugli schermi nel 2025.

A confermarlo è stato Casey Bloys, a capo di HBO, durante gli upfront di Warner Bros Discovery.

Le riprese sono già in corso e la storia sarà ambientata in un’epoca in cui i Targaryen hanno ancora il controllo sul Trono di Spade e non si è ancora perso il ricordo dell’ultimo drago vivente. Negli episodi ci sarà spazio per grandiosi destini, nemici potenti e situazioni pericolose che saranno lungo il cammino di due amici improbabili e senza paragoni.

I protagonisti saranno Peter Claffey nel ruolo di Ser Duncan e Dexter Sol Ansell in quello di Egg.

George R.R. Martin sarà autore e produttore in collaborazione con Ira Parker. Ryan Condal, già showrunner di House of the Dragon, sarà uno dei produttori insieme a Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradsha. Tra i registi ci sarà anche Owen Harris, già nel team di Black Mirror.

La sinossi di The Hedge Knight

Prima di Game of Thrones, Ser Duncan l’Alto (Claffey), un cavaliere coraggioso ma senza esperienza, e il suo piccolo scudiero, Egg (Ansell), hanno vagato per Westeros durante l’era dei Targaryen. Le loro avventure propongono destini grandiosi, nemici formidabili, e fughe audaci in un periodo in cui c’erano ancora i draghi e i Targaryen governavano.

Che ne pensate? Siete felici che The Hedge Knight debutterà sugli schermi nel 2025?

Fonte: The Wrap