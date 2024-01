Keith David ha prestato la propria voce a Golia nella serie animata cult Gargoyles – Il risveglio degli eroi.

Recentemente la Disney ha annunciato che verrà realizzato un adattamento live-action della nota serie. E proprio in virtù di ciò ScreenRant ha voluto chiedere all’attore se era stato contattato per una parte nell’adattamento, rivelando che no, non ha ricevuto proposte. Ma se ce ne fossero a tal proposito “lo farebbe in un batter d’occhio”.

La sinossi della nuova versione dichiara infatti:

Basata sulla classica serie animata cult della Disney, Goliath è l’ultimo dell’eroica razza di gargoyle guerrieri che in passato vivevano tra gli esseri umani. Libero da una maledizione centenaria che l’ha trasformato in pietra, Goliath fatica a risolvere i misteri del suo passato mentre protegge la città di New York in collaborazione con il detective della polizia Elisa Maza.

