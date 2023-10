La serie Gargoyles – Il risveglio degli eroi ritornerà sugli schermi in versione live-action grazie alla collaborazione tra Gary Dauberman e Atomic Monster.

Lo show originale, creato da Greg Weisman, era andato in onda dal 1994 al 1997 e raccontava quello che accadeva quando dei gargoyle venivano spostati da un castello scozzese a un edificio a New York, dove si risvegliavano al termine di un incantesimo e iniziavano a proteggere la città di notte.

Tra gli attori che avevano dato voce ai personaggi c’erano Keith David, Salli Richardson, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Ed Asner, Thom Adcox-Hernandez, Jeff Bennett, e Bill Fagerbakke.

Il nuovo progetto reboot, sviluppato per Disney+, sarà scritto, e prodotto da Dauberman (Annabelle) in collaborazione con Atomic Monster.

La serie in fase di sviluppo sembra avrà un approccio diverso, mettendo al centro un unico protagonista che si ritroverà alle prese con una realtà completamente diversa da quella che conosceva.

La sinossi della nuova versione dichiara infatti:

Basata sulla classica serie animata cult della Disney, Goliath è l’ultimo dell’eroica razza di gargoyle guerrieri che in passato vivevano tra gli esseri umani. Libero da una maledizione centenaria che l’ha trasformato in pietra, Goliath fatica a risolvere i misteri del suo passato mentre protegge la città di New York in collaborazione con il detective della polizia Elisa Maza.

Fonte: The Hollywood Reporter, Variety

