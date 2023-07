Durante il San Diego Comic-Con 2023, NECA ha annunciato nuove action figure dedicate alla serie tv Disney Gargoyles.

Insieme al resto della sua linea di action figure, NECA ha svelato la riproduzione del Detective Broadway e uno Xanatos in armatura, una delle forme più classiche del personaggio.

Con queste due nuove aggiunte, la serie di action figure NECA conta ben quindici soggetti. Alla fine dell’anno scorso, il produttore di giocattoli ha parlato anche di una figure di Macbeth, anche se non è ancora stata annunciata ufficialmente.

La serie tv è disponibile su Disney+.

Gargoyles è una di quelle serie animate capaci di rimanere nel cuore di moltissimi spettatori anche dopo tanti anni. Negli anni ’90, quando andò in onda per tre stagioni, era una piccola rivoluzione, più dark e matura, rispetto alle solite serie Disney. La serie originariamente andò in onda dal 24 ottobre 1994 al 15 febbraio 1997.

La serie racconta la storia di un gruppo di creature mostruose, i gargoyle appunto, che si risvegliano nella Manhattan della fine del secolo. Devono imparare ad ambientarsi, mentre affrontano sfide contemporanee oppure provenienti da un antico passato.

