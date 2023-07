Stando a quanto pubblicato dal Belfast Telegraph, l’attore e regista inglese Kenneth Branagh porterà sul grande schermo una versione live action di Gargoyles, la leggendaria serie animata degli anni 90 prodotta dalla Walt Disney Television e distribuita dalla Buena Vista.

Il giornale non fornisce ulteriori dettagli a questa indiscrezione che, probabilmente, rimarrà tale ancora per un po’ considerato il doppio sciopero in atto a Hollywood, quello degli attori e quello degli sceneggiatori.

Va detto che, interpellato sulla questione, il creatore della serie, Greg Wisman, ha etichettato la voce come non veritiera (anche se, con tutta probabilità, la Disney può fare quello che vuole con il marchio in questione senza dover passare per il suo ideatore):

Gargoyles è una di quelle serie animate capaci di rimanere nel cuore di moltissimi spettatori anche dopo tanti anni. Negli anni ’90, quando andò in onda per tre stagioni, era una piccola rivoluzione, più dark e matura, rispetto alle solite serie Disney. La serie originariamente andò in onda dal 24 ottobre 1994 al 15 febbraio 1997.

La serie racconta la storia di un gruppo di creature mostruose, i gargoyle appunto, che si risvegliano nella Manhattan della fine del secolo. Devono imparare ad ambientarsi, mentre affrontano sfide contemporanee oppure provenienti da un antico passato.

