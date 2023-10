Gen V è stata rinnovata per una seconda stagione, ma nell’attesa la serie si ricollegherà anche alla quarta stagione di The Boys, che arriverà su Prime Video prima dei nuovi episodi.

A rivelarlo a EW Eric Kripke, creatore della serie principale e supervisore dello spin-off, che spiega che il finale della prima stagione di Gen V si collegherà agli eventi di The Boys 4. Le due serie sono intrinsecamente legate:

Non credo sia uno spoiler dire che, alla fine della stagione 1 di Gen V, c’è un passaggio alla stagione 4 di ‘The Boys’. Poi, quando prepareremo la stagione 4 di ‘The Boys’, ci sarà un passaggio alla seconda stagione di Gen V.

Le riprese della prima stagione sono terminate ad aprile a Toronto. Sul set, Claudia Doumit (che partecipa a entrambe le serie) aveva confermato a EW che Gen V metterà in moto diversi eventi della quarta stagione di The Boys. In particolare, quanto accaduto nell’episodio più recente (il sesto, “Jumanji”) sembra aver introdotto un elemento che potrebbe avere un ruolo fondamentale in quanto accadrà nella serie principale. Parliamo dell’ultima frase pronunciata dal preside Shetty (Shelley Conn) alla fine della puntata, e che lascia intuire un piano decisamente minaccioso per tutti i Super.

Kripke e il produttore esecutivo di Gen V, Michele Fazekas, hanno spiegato a EW di essere in costante comunicazione tra loro. “Quando stavano scrivendo la trama legata al virus, era inevitabile che comunicassero in continuazione con me per capire se si trattava di qualcosa che avrebbe avuto una qualche utilità nell’universo più ampio del franchise, o se avrebbe rovinato qualcosa”, ha detto Kriepke. “Inoltre, non potevamo complicare troppo le cose,” ha aggiunto Fazekas. “Dovremmo essere in grado di guardare Gen V senza guardare per forza The Boys. E vice versa. Ma le serie che comunicano tra loro con coerenza sono sempre importanti”.

I nuovi episodi di Gen V sono disponibili in streaming su Prime Video ogni venerdì, con il finale della stagione 1 previsto per il 3 novembre.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Trovate tutte le notizie su Gen V nella nostra scheda!

