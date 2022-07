La serie Gentleman Jack è stata cancellata da HBO dopo la stagione 2 e non tornerà quindi con una terza.

La co-produzione con BBC ideata da Sally Wainwright aveva usato i diari realmente scritti da Anne Lister, interpretata da Suranne Jones. Nel cast c’era anche Sophie Rundle nei panni di Ann Walker.

Nella seconda stagione del progetto prodotto da Lookout Point, Anne e Ann si stabilivano a Shibden Hall vivendo come una coppia sposata, determinate a unire i loro averi e assumere una posizione di potere.

Il network ha dichiarato:

HBO non ordinerà la produzione di una terza stagione di Gentleman Jack. Quando abbiamo iniziato questo percorso oltre cinque anni fa, sapevamo che Sally Wainwright, creatrice della serie, aveva una visione coinvolgente in modo unico ed è stato gratificante in modo tremendo vedere come il percorso di Anne Lister abbia conquistato gli spettatori. Siamo incredibilmente grati nei confronti di Sally, dell’impeccabile Suranne Jones e Sophie Rundle, e dell’intero cast e della troupe per aver portato in vita la storia di Anne e Ann. Vorremmo inoltre ringraziare i nostri partner della BBC e Lookout Point per la loro collaborazione in due stagioni notevoli.