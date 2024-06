Nel quinto episodio della prima stagione di Ahsoka, assistiamo alla reunion tra la protagonista (Rosario Dawson) e Anakin Skywalker (Hayden Christensen), che appare qui nei panni dello Jedi che era stato prima di abbracciare il Lato Oscuro. Durante un evento a Los Angeles (via THR), quest’ultimo ha ammesso che era molto eccitato all’idea di “esplorare l’Anakin dell’era delle Guerre dei Cloni”, di cui il creatore del franchise gli aveva parlato ben vent’anni fa:

Mi ricordo che George [Lucas] mi ha parlato delle Guerre dei Cloni quando ci stavamo preparando a fare La vendetta dei Sith e mi ha raccontato tutti i retroscena: come Anakin ha combattuto nelle Guerre dei Cloni ed era un grande guerriero e un generale decorato. Ricordo di aver pensato: “Sembra davvero forte, sarebbe bello vedere un po’ di tutto questo“. Dopo la serie animata Clone Wars , avere la possibilità di iniziare a farlo in live-action è stato un vero privilegio.

Anche Dawson sottolinea come l’episodio sia cruciale per la caratterizzazione del personaggio:

Ero davvero impaziente di vedere questo episodio, di lavorare con Hayden e di poter esplorare un lato diverso di Ahsoka. Mi è piaciuto molto poter interpretare questa leggerezza che credo non si sia permessa di avere per molto tempo, e questa opportunità per lei di essere un po’ più aperta all’idea che Anakin era molto più di quello che è diventato.

Mi piace quando lui la sfida a chiedersi: “Sono solo questo?” perché lei non può fare a meno di continuare a concentrarsi sull’oscurità. Ha resistito per così tanto tempo, è chiaramente qualcosa che la perseguita. Vedendo la versione più giovane di Ahsoka si può capire quanto sia stato pesante questo fardello per così tanto tempo. L’episodio esplora il fatto che non c’è solo luce e oscurità, ma tutto lo spettro in mezzo.