In vista dell’imminente prequel/spin-off della serie televisivatargata, il creatore di, ha annunciato un nuovo libro dedicato allo show intitolato, descritto come una versione illustrata della storia della dinastia dei Targaryen (“An Illustrated History of the Targaryen Dynasty”). L’imminente serie e il libro si concentreranno sulla controversa famiglia; verranno proposte oltre 180 nuove illustrazioni, una vera e propria immersione nella storia di Westeros. La pubblicazione di The Rise of The Dragon è prevista per ottobre 2022.ha già confermato chedebutterà quest’anno, ma non è ancora chiaro quando.

Molti fan si stanno chiedendo quale sia la differenza tra The Rise of The Dragon e il precedente Fire & Blood e fortunatamente ci ha pensato lo stesso Martin a dare una risposta: “Pensate a The Rise of the Dragon come a un libro di riferimento deluxe, in cui la famiglia più infame di Westeros – e i suoi draghi – prendono vita attraverso la collaborazione di alcuni artisti davvero incredibili”, si legge in un post pubblicato sul blog di Martin. “Fire & Blood è stato scritto come un resoconto dettagliato degli eventi dalla conquista di Aegon Targaryen di Westeros fino alla famigerata Danza dei Draghi, la guerra civile che ha quasi distrutto il dominio dei Targaryen. The Rise of the Dragon coprirà lo stesso periodo di tempo, ma è scritto in uno stile più enciclopedico simile a The World of Ice and Fire. Infatti, gli autori de The World of Ice and Fire Elio M. García, Jr. e Linda Antonsson sono tornati per contribuire a questo tomo”.

Martin ha in passato usato il suo blog per confermare la fine delle riprese di House of the Dragon e per raccontare ai suoi seguaci di aver già visto un primo montato di alcuni episodi, sebbene in quella circostanza ammise che c’era ancora molto lavorare di post-produzione da fare. Qui tutti i dettagli: House of the Dragon ha “buone probabilità” di ottenere il rinnovo per la stagione 2