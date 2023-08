I produttori del documentario Getting LOST, dedicato alla creazione della serie cult e al suo impatto sulla società e sul mondo televisivo, stanno per lanciare una campagna di crowdfunding su IndieGoGo.

Alla regia c’è Taylor Morden, che ha già firmato The Last Blockbuster, mentre Popmotion Pictures si occupa della produzione.

Su Indiegogo sarà possibile vedere qualche immagine in anteprima del nuovo documentario che regalerà interviste inedite al cast e alla troupe della serie Lost.

Il progetto offrirà inoltre approfondimenti sui fan, sui retroscena legati ai problemi affrontati dagli sceneggiatori e dagli attori sul set, e sfrutterà anche 100 ore girate per un documentario che avrebbe dovuto essere realizzato nel 2010, ma non è mai stato concluso.

I sostenitori potranno ricevere, in cambio del proprio contributo, la copia in digitale del progetto, Blu-Ray, oggetti da collezione e memorabilia, o persino una replica a grandezza naturale del computer della Dharma presente nella botola.

La campagna prenderà il via il 15 agosto (in base al calendario americano 8.15.23) e proseguirà fino al 22 settembre, cercando di raggiungere quota 42.000 dollari. Tutti i numeri, come avranno notato i fan, sono legati alla serie.

Che ne pensate? Darete il vostro sostegno al documentario Getting Lost?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Indiegogo