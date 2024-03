Gil Kenan, regista di Ghostbusters: minaccia glaciale, ha aggiornato il pubblico sulla serie animata attualmente in produzione per Netflix.

Ospite di A Trip to the Movies with Alex Zane, Kenana ha avuto modo di parlare anche della serie animata di Netflix dedicata ai Ghostbusters:

Ho appena guardato un’intera presentazione artistica della serie tv. Ho visto i set e gli ambienti e ho appena visto il primo assaggio di un mondo di personaggi soprannaturali realizzati dal nostro brillante team creativo. Tutto quello che posso dire è che il lavoro viene svolto mentre parliamo. È in quella fase che chiamiamo “sviluppo completo”. Si stanno scrivendo le sceneggiature, si stanno creando le illustrazioni ed è un ottimo momento per essere un acchiappafantasmi.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

