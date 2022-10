Girls5eva: Netflix ha salvato la serie che ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3

Girls5Eva, dopo la cancellazione da parte di Peacock, ritornerà sugli schermi di Netflix che ha salvato il progetto, rinnovandolo per una stagione 3.

Le protagoniste Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell e Busy Philipps ritorneranno sul set dei prossimi episodi che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel 2023.

Nell’attesa i fan potranno vedere le prime due stagioni su entrambe le piattaforme.

I produttori Meredith Scardino, Tina Fey, Jeff Richmond e Robert Carlock hanno dichiarato in un comunicato:

I nostri più profondi ringraziamenti a Peacock per aver portato in vita Girls5Eva e averci sostenuto creativamente a ogni svolta fin dal primo pitch. E siamo eternamente grati ai nostri partner di NBCU per il loro impegno senza fine. Oggi siamo elettrizzati nell’annunciare che il nostro gruppo femminile che si è riunito sarà ancora una volta riunito su Netflix. Siamo così grati nei confronti di tutte le persone che si sono innamorate della nostra comedy piena di musica. Non vediamo l’ora di introdurre Dawn, Wickie, Summer e Gloria al pubblico globale di Netflix. Beh, non introdurre del tutto, se guardate da vicino, il gruppo Girls5eva può essere visto sullo sfondo del documentario su Woodstock ’99 mentre danno fuoco a un bagno portatile.