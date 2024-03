Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Melissa Rauch ha condiviso un aggiornamento sulla possibile stagione 3 della serie Giudice di notte – Night Court.

L’attrice, che interpreta nello show il giudice Abby Stone, ha infatti parlato a The Wrap delle sue speranze per il futuro del revival della sitcom:

Mi piacerebbe fare questo show per tutto il tempo che possiamo. Essendo una fan della versione originale di Giudice di Notte, poter camminare ogni giorno in quei set e poter lavorare con John, che sono cresciuta adorando, e avere Marsha come parte di questa famiglia è realmente speciale.

Nel season finale andato in onda su NBC, è tornata in scena Roz (Marsha Warfield), personaggio apparso nello show originale, per concludere la sua storia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata!

Nell’episodio Roz sposa Loretta (Indira G. Wilson), e Dan Fielding (John Larroquette) potrebbe ritrovarsi in futuro alle prese con una svolta inaspettata nella sua vita privata. Abby, parlando con la madre del fidanzato Jake (Ryan Hansen), si rende infatti conto che Dan potrebbe essere il padre biologico del giovane.

La storia potrebbe quindi proseguire dando spazio a quella rivelazione e agli sviluppi di quella situazione, che si preannuncia come molto complicata.

Che ne pensate? Sperate, come Melissa Rauch, che ci sia una stagione 3 del revival di Giudice di Notte?

Fonte: The Wrap