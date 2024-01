Glee, andata in onda su Fox dal 2009 al 2015 e ora disponibile su Disney+, è stato un vero e proprio fenomeno generazionale. In tempi di remake e reboot è inevitabile chiedersi se anche questa serie verrà rifatta.

Risponde il co-creatore Brad Falchuk a The Hollywood Reporter:

Sono sicuro che tutto sia sempre possibile, ma c’è un modo per raccontare questa storia in maniera più moderna? Gran parte di ciò che era Glee riguardava davvero questa transizione da un vecchio modo di guardare alla rappresentazione a un modo nuovo. Non direi mai di no, ma mi chiedo qual sarebbe il punto, se non quello di fare soldi.