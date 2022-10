Gli amici di papà, John Stamos parla del futuro della serie dopo la morte di Bob Saget: “Non è lo stesso senza di lui”

La storia dei protagonisti della serie Gli amici di papà, poi continuata nello spinoff sequel Le amiche di mamma, sembra destinata a non proseguire ulteriormente dopo la morte di Bob Saget, almeno secondo quanto dichiarato da John Stamos.

L’attore, intervistato da E! News, ha dichiarato.

Non è lo stesso senza di lui. Manca qualcosa, c’è un pezzo mancante. Stiamo realizzando molti tributi. Io ho fatto quello di Netflix, che penso sia stato meraviglioso.

L’attore ha aggiunto spiegando:

Parlo di lui ogni volta che ne ho l’occasione. Se siamo davvero tranquilli, possiamo sentirlo lamentarsi ora del fatto che non parliamo abbastanza di lui. Continuerò a rendergli omaggio, ma non so se realizzeremo qualcosa legato a Gli amici di papà.

Bob Saget è morto il 9 gennaio ed è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza di albergo del Ritz-Carlton Orlando, dove alloggiava dopo aver concluso uno dei suoi spettacoli.

L’attore aveva 65 anni ed era sposato con Kelly Rizzo. Bob era padre di Aubrey, Lara e Jennifer. Durante la sua carriera era diventato una star della tv grazie alla serie Gli amici di papà in cui ha recitato accanto a John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin e Mary-Kate e Ashley Olsen. Successivamente Saget è stato impegnato come voce narrante di How I Met Your Mother.

Fonte: E! News