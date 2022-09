Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, intitolato La grande onda, c’è un cameo che a molti potrebbe essere sfuggito: quello della spada Narsil. È solo uno dei tanti riferimenti alla mitologia Tolkieniana presenti nella puntata, alcuni dei quali diventeranno fondamentali nella trama della serie come il Palantír e il prezioso metallo Mithril.

Sullo sfondo di una scena che vede al centro un confronto tra Galadriel e la sovrana reggente di Númenor, Miriel, vediamo comparire alcune armi.

Nella sequenza, Miriel conduce Galadriel in cima alla torre reale dove si trova suo padre e le mostra il Palantír. Nella stanza, l’elfa passa vicino a un’arma che sembrerebbe essere nientemeno che Narsil, la spada che in futuro Isildur utilizzerà per tagliare staccare l’Anello dalla mano di Sauron e che successivamente verrà riforgiata come Anduril e impugnata da Aragorn in persona. Non abbiamo la certezza che si tratti proprio di Narsil, anche se Galadriel sembra osservarla e la stessa inquadratura porta lo spettatore a guardarla con attenzione:

Narsil potrebbe essere allora soltanto una parte del tesoro della Casa Reale, visto che nella stanza la troviamo a fianco a quelli che potrebbero essere l’Ascia e lo Scudo di Tuor e l’Elmo-Drago di Dor-lómin:

Ricordiamo che, nelle opere di Tolkien, Narsil entra in possesso della Casa dei signori di Andúnië (assieme all’Anello di Barahir) diventando poi l’arma di Elendil, padre di Isildur, che la porterà in battaglia contro Sauron nell’Ultima Alleanza tra Uomini ed Elfi. Proprio nella battaglia di Dagorlad verrà spezzata, e Isildur userà uno dei frammenti per staccare l’Unico Anello da Sauron. I frammenti di Narsil verranno poi custoditi e utilizzati, molto tempo dopo, per forgiare Andúril, la spada di Aragorn.

Trovate tutte le informazioni su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.