Dopo il colpo di scena su Tom Bombadil, che comparirà nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere interpretato da Rory Kinnear, è venuto il momento di vedere da vicino il nuovo volto di Adar, l’elfo caduto che vuole proteggere gli orchi sia dagli elfi che da Sauron e che nella prima stagione è riuscito a trasformare le terre del sud nientemeno che in Mordor.

Nella seconda stagione non verrà più interpretato da Joseph Mawle ma da Sam Hazeldine, e oggi EW svela il suo aspetto e per la prima volta parla con l’attore. “Sebbene sia un personaggio negativo, Adar non si vede come un villain,” spiega Hazeldine. “Cerca di proteggere i suoi figli, gli Uruk. Quindi fa ciò che può per evitare il loro genocidio per mano di Sauron, che li vede come carne da macello, o per mano degli elfi. All’inizio della stagione lo troviamo in una sorta di crisi esistenziale perché non sa cosa fare. Pensa di aver assolto al suo compito, e quindi è in cerca di una nuova avventura nella seconda stagione”.

Inizialmente il processo di trucco e parrucco per “trasformarsi” in Adar durava sette ore, mentre durante la produzione è sceso a cinque. Hazeldine ricorda il primo giorno sul set: “C’erano 200 orchi, e tutti grugnivano. È abbastanza inquietante vederne così tanti tutti insieme. Mi è servito pensare che non fossi pazzo, ma che si trattava di persone! La cosa più difficile per me, però, è stata iniziare a parlare nel Linguaggio Nero fin dal primo giorno. È difficile da pronunciare ed è difficile da ricordare, perché non è come l’elfico che segue le stesse tracce di lingue come il gallese e il finlandese.”

L’origine di Adar

Nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere scopriremo anche le origini di Adar, e cioè come è passato dall’essere un elfo a essere ciò che è, e cioè un elfo caduto, una specie di orco. E scopriremo di più sui suoi scontri passati con Sauron: “Gli è stato offerto potere in cambio di qualcosa, e scoprirete che Adar ha accettato volutamente questo scambio. È come se avesse scelto la pillola rossa e sia stato ingannato. Ha passato torture indicibili. Ma la seconda stagione inizia, in realtà, con il botto: sono rimasto sorpreso da quanto è violenta e assetata di sangue!”

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere inizierà il 29 agosto su Prime Video.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Le serie imperdibili