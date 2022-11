Gli Anelli del Potere: Andy Serkis si è divertito con la serie di Prime Video

Andy Serkis ha commentato Gli Anelli del Potere, la serie tv de Il Signore degli Anelli disponibile su Prime Video.

In una recente intervista con Jake’s Takes, l’attore ha svelato di essersi molto divertito guardando la serie tv:

Penso che sia davvero meravigliosamente realizzato, penso che ci siano delle performance davvero fantastiche. Recentemente ho fatto letto Il Signore degli Anelli per Audible e nella prefazione, viene menzionato Gli Anelli del Potere, o meglio l’era che raccontano all’interno degli Anelli del Potere, quindi conoscevo quel mondo e penso solo che è davvero una bellissima interpretazione. E, ancora, avere il tempo per stare con quei personaggi è qualcosa di molto, molto entusiasmante e so che i fan del Signore degli Anelli lo adorano. Mi sono davvero divertito – ancora una volta, la scala è incredibile. In termini di cinematografia, performance a parte, è così epico e allo stesso modo in cui lo fa, nello stesso modo in cui si sente in Andor… Trovi difficile separarlo dai film, sembrano film, ogni singolo episodio ha una natura epica e mitica, nello stesso modo in cui lo fa Andor, sembra un film enorme.

Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video.

Le riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere sono iniziate da poco nel Regno Unito, e gli showrunner hanno già annunciato che sarà più spettacolare e migliore della prima.La realizzazione di questi primi otto episodi è stata un’ampia curva di apprendimento anche per loro, e ammettono che ci sono alcune cose che non hanno funzionato come dovevano (in particolare alcuni momenti intimi che si scollegavano dall’epica generale). C’è tutto il tempo per correggere il tiro: la seconda stagione, tanto, difficilmente uscirà prima del 2024.

