Gli Anelli del Potere, Bear McCreary rassicura i fan: “Abbiamo fatto la serie che vorrei vedere”

Gli Anelli del Potere debutterà su Amazon Prime Video il 2 settembre e la serie sarà ambientata migliaia di anni prima rispetto alla timeline del Signore degli Anelli. Come è stato già annunciato in diverse occasionI, la Terra di Mezzo che vedremo nella serie Amazon sarà molto diversa da quella che il pubblico ha imparato a conoscere nei film di Peter Jackson. Anche altre persone coinvolte nella serie stanno parlando delle differenze tra il nuovo show e gli amati film, tra cui il compositore Bear McCreary (The Walking Dead, Agents of SHIELD, Godzilla: King of Monsters). Durante una recente intervista con TV Line, McCreary ha elogiato la serie e ha parlato dell’esitazione da parte dei fan.

“Capisco che i fan siano esitanti nell’accogliere Gli Anelli del Potere“, ha dichiarato McCreary durante la premiere a Los Angeles. “Quello che avrei sempre voluto dire a tutti negli ultimi due anni è: ‘Tutte le persone che vorreste trovare in ogni reparto sono lì. Per molto tempo si è pensato solo a ‘chi ritroveremo dei film’. Poi si scopriva che dei film non c’era nessuno e quindi tutti dicevano ‘Non mi fido del progetto’“.

“Lo capisco“, ha aggiunto McCreary, “ma la persona che si occupa dei costumi è la persona giusta. La persona che scrive è sicuramente la persona giusta. Gli attori, i montatori e io… I fan rimarranno sorpresi in modo piacevole. Penso che ce l’abbiamo fatta. Abbiamo realizzato la serie che vorrei vedere“.

McCreary ha anche parlato della creazione delle musiche per lo show e di seguire le orme del compositore del Signore degli Anelli Howard Shore, che ha vinto l’Oscar per tutti e tre i film.

“Nella mia mente, il tema che [Howard Shore] ha scritto è il tema della Contea. È la nostalgia di un luogo molto specifico, e non è quello di cui parla il nostro show”, ha spiegato McCreary. “Non c’è nessuna Contea quando apriamo la nostra serie. Sono persone nomadi. Sono fuori dal mondo. Quindi, per me, volevo trarre l’influenza dalla musica folk britannica e celtica utilizzata da Howard Shore, ma volevo anche qualcosa di più nomade che mi portasse in un altro luogo, quindi ho utilizzato le percussioni dell’Africa occidentale”.

In una recente intervista con SFX Magazine (via CBR), il produttore esecutivo di Rings of Power, J.A. Bayona, ha rivelato che incarnare “l’ottimismo e l’amore” di Tolkien è stata la priorità più grande nel portare in vita la narrazione.

