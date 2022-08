Gli Anelli del Potere: i primi due episodi verranno trasmessi in oltre 200 cinema di 8 paesi

Mancano ormai dieci giorni all’atteso debutto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video, ma alcuni fortunati potranno vedere gli episodi qualche giorno prima al cinema.

Amazon fa squadra con Cineark per distribuire in oltre 200 cinema sparsi in 8 paesi differenti i primi due episodi della serie tv, il 31 agosto per un solo giorno.

Tra questi paesi purtroppo non c’è (al momento) l’Italia, ma figurano gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia, il Canada e la Nuova Zelanda.

I primi due episodi della serie tv saranno disponibili su Prime Video dal 2 settembre.

